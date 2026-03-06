В Уфе с УК взыскали 300 тыс. рублей после травмирования ребенка на качели

В апреле прошлого года девятилетняя девочка получила компрессионный перелом позвонков во время катания на качелях.

Прокурорская проверка выявила неисправности и повреждения элементов детской игровой площадки, некоторые из них деформированы, имелись трещины, выступающие элементы, отсутствовала фиксация качелей.

Обслуживанием детской площадки вблизи нескольких домов по улице Бакалинской в Уфе занимается ООО «Умный дом».

По постановлению прокуратуры начальник участка оштрафован, в адрес директора управляющей компании внесено представление.

Кроме того, в настоящее время расследуется уголовное дело по части первой статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), возбужденное по материалам прокуратуры.

Также прокуратура в судебном порядке взыскала с организации компенсацию морального вреда в размере 300 тыс. рублей.