Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Уфе с УК взыскали 300 тыс. рублей после травмирования ребенка на качели

Прокуратура Советского района Уфы провела проверку исполнения законодательства о профилактике травматизма детей.

В апреле прошлого года девятилетняя девочка получила компрессионный перелом позвонков во время катания на качелях.

Прокурорская проверка выявила неисправности и повреждения элементов детской игровой площадки, некоторые из них деформированы, имелись трещины, выступающие элементы, отсутствовала фиксация качелей.

Обслуживанием детской площадки вблизи нескольких домов по улице Бакалинской в Уфе занимается ООО «Умный дом».

По постановлению прокуратуры начальник участка оштрафован, в адрес директора управляющей компании внесено представление.

Кроме того, в настоящее время расследуется уголовное дело по части первой статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), возбужденное по материалам прокуратуры.

Также прокуратура в судебном порядке взыскала с организации компенсацию морального вреда в размере 300 тыс. рублей.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: