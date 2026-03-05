Росстат: в Башкортостане продолжается рост цен на бензин

По состоянию на второе марта 2026 года цены в Башкортостане составляли:

– бензин в среднем – 63,95 рубля за литр (+0,19 рубля за неделю);

– АИ-92 – 61,38 рубля за литр (+0,21 рубля);

– АИ-95 – 66,16 рубля за литр (+0,21 рубля);

– АИ-98 и выше – 89,75 рубля за литр (+0,33 рубля);

– дизельное топливо – 74,73 рубля за литр (без изменений).

Средняя цена на бензин в Башкортостане остается ниже средней по ПФО (64,04 рубля за литр) и по России (66,02 рубля за литр).