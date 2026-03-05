УФАС Башкортостана оштрафовало «Мегафон»

Управление Федеральной антимонопольной службы по республике Башкортостан уличило оператора сотовой связи в распространении ненадлежащей рекламы.
Абонентам «Мегафона» без их согласия через СМС распространялись рекламные предложения букмекерской организации.
Делом заинтересовалось УФАС. Ведомство провело проверку и установило, что оператор связи направлял рекламные сообщения в рамках договорных отношений с букмекерской организацией.
В ходе рассмотрения дела «Мегафон» не представил доказательств того, что СМС-реклама поступила абоненту с предварительного согласия.
В итоге УФАС оштрафовало ПАО «Мегафон» на 600 тыс. рублей. Компания оплатила штраф, воспользовавшись правом уплаты половины суммы в течение 20 дней со дня вынесения постановления.
