В Башкортостане отремонтируют более 170 км дорог по нацпроекту

Сегодня, пятого марта, в правительстве Башкортостана рассказали о планах на этот год по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Фото: правительство Башкортостана

В нормативное состояние приведут такие дороги, как:

− Магнитогорск – Ира,

− Уфа – Бирск – Янаул,

− Уфа – Инзер – Белорецк,

− Стерлитамак – Белорецк – Магнитогорск,

− Кропачево – Месягутово – Ачит,

− М-5 «Урал» − Чишмы − Аксеново − Киргиз-Мияки и другие.

На 43 участках дорожники обновят покрытие, укрепят обочины и нанесут разметку.

Всего по нацпроекту планируют отремонтировать более 170 км опорной дорожной сети. В опорную сеть входят дороги, соединяющие районные центры с Уфой.

К работам приступят при наступлении благоприятной погоды.

