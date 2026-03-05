В Башкортостане отремонтируют более 170 км дорог по нацпроекту

Сегодня, пятого марта, в правительстве Башкортостана рассказали о планах на этот год по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
В нормативное состояние приведут такие дороги, как:
− Магнитогорск – Ира,
− Уфа – Бирск – Янаул,
− Уфа – Инзер – Белорецк,
− Стерлитамак – Белорецк – Магнитогорск,
− Кропачево – Месягутово – Ачит,
− М-5 «Урал» − Чишмы − Аксеново − Киргиз-Мияки и другие.
На 43 участках дорожники обновят покрытие, укрепят обочины и нанесут разметку.
Всего по нацпроекту планируют отремонтировать более 170 км опорной дорожной сети. В опорную сеть входят дороги, соединяющие районные центры с Уфой.
К работам приступят при наступлении благоприятной погоды.
