С улиц Уфы за сутки вывезли 12,5 тыс. кубометров снега

Согласно отчету администрации города, минувшей ночью на смену выходили 59 дорожных рабочих и 193 единицы техники.

Днем по линии Управления коммунального хозяйства и благоустройства выехали 208 единиц техники и вышли 318 человек.

За сутки с городских улиц вывезено 12,5 тыс. кубометров снега, использовано 301,6 тонны реагентов.

На внутридомовых территориях задействованы 195 машин и 890 сотрудников. Накануне были расчищены 121 двор, 1241 проезд, 192 въезда, 184,7 тыс. кв. м тротуаров.