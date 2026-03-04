С улиц Уфы за сутки вывезли 12,5 тыс. кубометров снега

На дворе весна, но Уфу уже несколько дней подряд заваливает снегом. Сегодня, четвертого марта, мэрия города отчиталась по борьбе с сугробами.
Согласно отчету администрации города, минувшей ночью на смену выходили 59 дорожных рабочих и 193 единицы техники.
Днем по линии Управления коммунального хозяйства и благоустройства выехали 208 единиц техники и вышли 318 человек.
За сутки с городских улиц вывезено 12,5 тыс. кубометров снега, использовано 301,6 тонны реагентов.
На внутридомовых территориях задействованы 195 машин и 890 сотрудников. Накануне были расчищены 121 двор, 1241 проезд, 192 въезда, 184,7 тыс. кв. м тротуаров.
