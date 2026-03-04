В Башкортостане в 2026 году отремонтируют дороги к 55 СНТ

На 2026 год запланирован ремонт 14 дорог протяжённостью 17,5 км, ведущих к 55 СНТ, где расположено более 9 200 участков.

Работы пройдут в нескольких районах республики:

– Уфа;

– Нефтекамск;

– Иглинский, Кушнаренковский, Уфимский, Кармаскалинский, Стерлитамакский и Чишминский районы.

Деньги на ремонт подъездных дорог к садовым товариществам выделяются ежегодно с 2022 года по поручению Радия Хабирова.

За четыре года отремонтировано 109 км подъездных дорог к 297 СНТ.