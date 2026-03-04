В Башкортостане в 2026 году отремонтируют дороги к 55 СНТ

Министр транспорта и дорожного хозяйства Башкортостана Любовь Минакова рассказала о планах по ремонту подъездных дорог к садовым товариществам на 2026 год.
На 2026 год запланирован ремонт 14 дорог протяжённостью 17,5 км, ведущих к 55 СНТ, где расположено более 9 200 участков.
Работы пройдут в нескольких районах республики:
– Уфа;
– Нефтекамск;
– Иглинский, Кушнаренковский, Уфимский, Кармаскалинский, Стерлитамакский и Чишминский районы.
Деньги на ремонт подъездных дорог к садовым товариществам выделяются ежегодно с 2022 года по поручению Радия Хабирова.
За четыре года отремонтировано 109 км подъездных дорог к 297 СНТ.
Комментарии (0)