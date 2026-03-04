19-летний уфимец отправится в тюрьму за работу на мошенников

Демский районный суд Уфы вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Уфимского района.
В июле 2025 года 19-летний юноша в переписке в мессенджере согласился выполнять функции курьера и забирать у граждан деньги, которые в дальнейшем переводил мошенникам.
Спустя месяц он получил от троих лиц более 2,6 млн рублей, на которые в одном из обменных пунктов Уфы приобрел цифровую валюту и зачислил на электронный кошелек, предоставив доступ своим соучастникам.
Причиненный ущерб он возместил.
Суд назначил ему наказание в виде двух лет четырех месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
