Территорию в уфимской Нижегородке застроят высотками

Речь идет о территории площадью 81,7 га. На ней сейчас располагаются частные дома (141 шт.), малоэтажные многоквартирные жилые дома, магазины, склады, пожарная часть №9, гаражи, административные, общественные и производственные здания, инженерные объекты – все это снесут. Объекты культурного наследия на территории отсутствуют.

На этой территории планируют построить:

– 13 25-этажных жилых домов;

– шесть шестиэтажных жилых домов;

– новый корпус пожарной части №9;

– три детсада от 300 до 370 мест каждый;

– две школы на 800 и 1800 мест;

– три многоуровневых закрытых гаража на 499 мест каждый;

– пятиэтажное общественное здание (дом быта);

– поликлинику на 700 посещений;

– спорткомплекс;

– подстанцию на 40 МВт, котельную, КНС, очистные;

– новую дамбу вдоль берега Белой.