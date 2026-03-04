Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Территорию в уфимской Нижегородке застроят высотками

На сайте администрации города опубликовано постановление за подписью Ратмира Мавлиева об утверждении проектов планировки и межевания территории, ограниченной улицей Рижская, планируемой улицей, рекой Белая, улицей Деревенская переправа в Ленинском районе.

Речь идет о территории площадью 81,7 га. На ней сейчас располагаются частные дома (141 шт.), малоэтажные многоквартирные жилые дома, магазины, склады, пожарная часть №9, гаражи, административные, общественные и производственные здания, инженерные объекты – все это снесут. Объекты культурного наследия на территории отсутствуют.

На этой территории планируют построить:

– 13 25-этажных жилых домов;

– шесть шестиэтажных жилых домов;

– новый корпус пожарной части №9;

– три детсада от 300 до 370 мест каждый;

– две школы на 800 и 1800 мест;

– три многоуровневых закрытых гаража на 499 мест каждый;

– пятиэтажное общественное здание (дом быта);

– поликлинику на 700 посещений;

– спорткомплекс;

– подстанцию на 40 МВт, котельную, КНС, очистные;

– новую дамбу вдоль берега Белой.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: