Территорию в уфимской Нижегородке застроят высотками

На сайте администрации города опубликовано постановление за подписью Ратмира Мавлиева об утверждении проектов планировки и межевания территории, ограниченной улицей Рижская, планируемой улицей, рекой Белая, улицей Деревенская переправа в Ленинском районе.
Речь идет о территории площадью 81,7 га. На ней сейчас располагаются частные дома (141 шт.), малоэтажные многоквартирные жилые дома, магазины, склады, пожарная часть №9, гаражи, административные, общественные и производственные здания, инженерные объекты – все это снесут. Объекты культурного наследия на территории отсутствуют.
На этой территории планируют построить:
– 13 25-этажных жилых домов;
– шесть шестиэтажных жилых домов;
– новый корпус пожарной части №9;
– три детсада от 300 до 370 мест каждый;
– две школы на 800 и 1800 мест;
– три многоуровневых закрытых гаража на 499 мест каждый;
– пятиэтажное общественное здание (дом быта);
– поликлинику на 700 посещений;
– спорткомплекс;
– подстанцию на 40 МВт, котельную, КНС, очистные;
– новую дамбу вдоль берега Белой.
