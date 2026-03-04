Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В Башкортостане начали выпуск нового оборудования для нефтегазовой отрасли

Как сообщили в правительстве региона, новая разработка представляет собой готовое, полностью укомплектованное решение, которое можно оперативно доставить на месторождение и быстро ввести в эксплуатацию.

Ишимбайское предприятие «Идель Нефтемаш» освоило выпуск мобильных буровых насосных блоков – современного оборудования, необходимого при строительстве нефтяных и газовых скважин.

Мобильные насосные блоки МБН-2500 предназначены для подачи бурового раствора в скважину. Оборудование состоит из трех модулей, что облегчает транспортировку и значительно ускоряет монтаж на объекте.

«Идель Нефтемаш» специализируется на производстве мобильных буровых установок и агрегатов для ремонта скважин.

Теперь сервисные нефтяные компании, оказывающие услуги по строительству и ремонту нефтегазовых скважин, могут приобретать весь необходимый комплекс техники у одного производителя.

