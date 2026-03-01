Температурные качели: погода в Уфе 2-6 марта

По текущему прогнозу Гидрометцентра России, в Уфе неделя начнется с потепления, затем резко похолодает. Снега обещают много, так что сугробы будут только увеличиваться.

Понедельник, 2 марта: до +2°, облачно, временами небольшой снег с дождем, в ночь на вторник – -4°, снег.

Вторник, 3 марта: до +2°, облачно, снег с дождем, в ночь на среду – -4°, снег.

Среда, 4 марта: до +1°, облачно, небольшой снег с дождем, в ночь на четверг – -17°, небольшой снег.

Четверг, 5 марта: до -9°, облачно, временами небольшой снег, в ночь на пятницу – -14°, снег.

Пятница, 6 марта: до -4°, облачно, снег, в ночь на субботу – -15°, небольшой кратковременный снег.