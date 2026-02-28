В Башкортостане произошло смертельное ДТП

Авария произошла на 76 километре дороги Р-240, на подъезде к М-12 «Восток».

Предварительно, около часа ночи 54-летний водитель Ford Focus вылетел на встречную полосу и по касательной зацепил грузовик Man, после чего легковушка столкнулась со вторым большегрузом Man, следовавшим по встречной полосе.

От сильного удара водитель легкового автомобиля и его 52-летний пассажир погибли на месте происшествия, еще один 23-летний пассажир с различными травмами доставлен в больницу.