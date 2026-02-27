«РИА Рейтинг» не включило Башкортостан в топ-20 регионов по качеству жизни

Эксперты «РИА Рейтинг» подготовили очередной, 14 по счету рейтинг регионов по качеству жизни. Он строился на основе комплексного учета 66 индикаторов, оценивающих фактическое состояние тех или иных аспектов условий жизни и ситуации в социальной сфере.
Пятерка лидеров за год не поменялась – это:
1. Москва – 84,459 балла;
2. Санкт-Петербург – 84,211 балла;
3. Московская область – 81,842 балла;
4. Краснодарский край – 77,054 балла;
5. Татарстан – 76,646 балла.
Башкортостан по итогам 2025 года с 62,917 балла занял в рейтинге только 23 строчку. За год регион потерял одну позицию (тогда было 63,187 балла).
Регионы первой десятки рейтинга характеризуются высоким уровнем экономического развития. На них в целом приходится более 45% суммарного ВРП субъектов РФ. В этих регионах проживает 50,2 млн человек, или 34% всего населения России.
