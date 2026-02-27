«РИА Рейтинг» не включило Башкортостан в топ-20 регионов по качеству жизни

Пятерка лидеров за год не поменялась – это:

1. Москва – 84,459 балла;

2. Санкт-Петербург – 84,211 балла;

3. Московская область – 81,842 балла;

4. Краснодарский край – 77,054 балла;

5. Татарстан – 76,646 балла.

Башкортостан по итогам 2025 года с 62,917 балла занял в рейтинге только 23 строчку. За год регион потерял одну позицию (тогда было 63,187 балла).

Регионы первой десятки рейтинга характеризуются высоким уровнем экономического развития. На них в целом приходится более 45% суммарного ВРП субъектов РФ. В этих регионах проживает 50,2 млн человек, или 34% всего населения России.