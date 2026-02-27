В Уфе руководители компании-застройщика получили от 3,5 до 5 лет тюрьмы за мошенничество на 573 млн рублей

С апреля 2015 года по июнь 2022 года подсудимые организовали привлечение денег граждан и юридических лиц, предлагая приобрести квартиры, помещения офисов и мест на подземной парковке в жилом комплексе «Первомайский» в Калининском районе Уфы.

При этом соучастники не намеревались исполнять взятые на себя обязательства, значительную часть денег потратили по своему усмотрению на цели, не связанные со строительством.

Так 265 дольщикам был причинен ущерб на сумму более 573 млн рублей.

Суд назначил им наказание в виде лишения свободы от трех с половиной до пяти лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафами в размере 600 тыс. рублей и 800 тыс. рублей. Подсудимые взяты под стражу в зале суда.

Деньги пострадавшим возвращал «Фонд развития территорий».