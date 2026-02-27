В Башкортостане крупный чиновник арестован за взятки

В период с мая 2018 года по октябрь 2022 года обвиняемый получал взятки от исполнительного директора коммерческой организации в особо крупном размере за общее покровительство, бездействие и информирование о будущих возможных проверках.

Деньги передавались путем фиктивного трудоустройства супруги обвиняемого с начислением зарплаты. Общая сумма полученных взяток составила более 1,7 млн рублей.

Также в период с июля 2020 года по март 2021 года обвиняемый получил взятку в значительном размере от учредителя коммерческой организации за общее покровительство, непроведение проверок по факту загрязнения окружающей среды на территории Стерлитамакского района. Эту взятку он получал путем ежемесячных перечислений на банковскую карту, открытую на имя его супруги. Общая сумма взятки составила 90 тыс. рублей.

Постановлением суда ходатайство следователя удовлетворено, обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 25 апреля 2026 года.