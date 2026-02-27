В Уфе пройдут массовые проверки водителей

Как сообщили в Госавтоинспекции, массовые проверки водителей пройдут сегодня и завтра и будут направлены на пресечение вождения в состоянии опьянения, перевозку детей и пассажиров с нарушением требований законодательства, а также других нарушений правил дорожного движения.

Кроме того, прямо сейчас в Уфе проходят рейдовые мероприятия, направленные на недопущение и пресечение нарушений ПДД, где задействовано максимальное количество сотрудников ГАИ.

За последние сутки в Уфе сотрудниками Госавтоинспекции зарегистрировано 48 ДТП, пострадал один человек.

Задержаны семеро водителей в нетрезвом состоянии, еще двое отказались от прохождения медицинского освидетельствования, оштрафовали 30 пешеходов-нарушителей.