Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Уфе пройдут массовые проверки водителей

Сегодня, 27 февраля, Госавтоинспекция Уфы предупредила о проведении профилактических мероприятий.

Фото: Минтранс Башкортостана

Как сообщили в Госавтоинспекции, массовые проверки водителей пройдут сегодня и завтра и будут направлены на пресечение вождения в состоянии опьянения, перевозку детей и пассажиров с нарушением требований законодательства, а также других нарушений правил дорожного движения.

Кроме того, прямо сейчас в Уфе проходят рейдовые мероприятия, направленные на недопущение и пресечение нарушений ПДД, где задействовано максимальное количество сотрудников ГАИ.

За последние сутки в Уфе сотрудниками Госавтоинспекции зарегистрировано 48 ДТП, пострадал один человек.

Задержаны семеро водителей в нетрезвом состоянии, еще двое отказались от прохождения медицинского освидетельствования, оштрафовали 30 пешеходов-нарушителей.

 

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: