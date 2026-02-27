В Башкортостане объявлен режим ракетной опасности

«Объявлена ракетная опасность на территории республики Башкортостан. Будьте бдительны», – говорится в сообщении Первова, опубликованном в соцсетях сегодня, 27 января.

«Ракетная опасность» – это сигнал, свидетельствующий об угрозе ракетного удара.

Также он опубликовал памятку населению как действовать при ракетной опасности:

Основные рекомендации: покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам. Главное – не паниковать.

На данный момент известно, что две ракеты пытались атаковать Чувашию. Одну сбили, вторая изменила курс и улетела за пределы региона. Также атакована ДНР ракетами типа «Фламинго». Такой же режим ввели в Свердловской области и в Татарстане.

ОБНОВЛЕНИЕ: в 17:49 МЧС Башкортостано сообщило о снятии режима ракетной опасности.