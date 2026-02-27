Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В Уфе вносят изменения в смету проекта реконструкции здания бывшего кинотеатра «Победа»

В Уфе продолжается реконструкция объекта культурного наследия – здания бывшего кинотеатра «Победа». Оно уже давно нуждается в капитальном ремонте.

Сегодня, 27 февраля, глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев сообщил о том, что в смету проекта приходится вносить изменения.

«Объект представляет большую историческую ценность. Проект непростой, как и все, что связано с ОКН. Сейчас мы в процессе корректировки проектно-сметной документации по некоторым направлениям.

Но, там, где возможно, ремонт не останавливаем: отреставрированы кровля, фасад, капители колонн, пилястры и лепнина, установлены новые оконные блоки.

Идет активная работа внутри: устройство металлического каркаса сцены, подиума зрительного зала, армирование и бетонирование ступеней», – написал Мавлиев в соцсетях, опубликовав эти фото.

Как ожидается, после реконструкции в обновленном здании расположится Театр юного зрителя, который сейчас размещается в Сипайлово. Появится современный зрительный зал на 289 мест, в том числе – для маломобильных жителей.

