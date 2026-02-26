Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Роспотребнадзор обнаружил в «Галамарте» в Уфе сомнительную парфюмерию

Специалисты управления Роспотребнадзора в ходе инспекционного визита в магазин «Галамарт» обнаружили товары, продававшиеся с нарушениями.

Как сообщает пресс-служба ведомства, некоторые виды парфюма в магазине продавались без необходимой информации о товаре, также обнаружили продукцию с недостоверной информацией о дате производства.

Материалы контрольно-надзорного мероприятия были переданы в суд, который принял решение о наложении штрафа на индивидуального предпринимателя и уничтожении этой продукции.

В Роспотребнадзоре отметили, что нарушение маркировки средствами идентификации парфюмерии и косметики входит в тройку наиболее распространенных нарушений среди группы непродовольственных товаров.

