Роспотребнадзор обнаружил в «Галамарте» в Уфе сомнительную парфюмерию

Как сообщает пресс-служба ведомства, некоторые виды парфюма в магазине продавались без необходимой информации о товаре, также обнаружили продукцию с недостоверной информацией о дате производства.

Материалы контрольно-надзорного мероприятия были переданы в суд, который принял решение о наложении штрафа на индивидуального предпринимателя и уничтожении этой продукции.

В Роспотребнадзоре отметили, что нарушение маркировки средствами идентификации парфюмерии и косметики входит в тройку наиболее распространенных нарушений среди группы непродовольственных товаров.