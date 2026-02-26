Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В Башкортостане продолжается подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ

В Роспотребнадзоре Башкортостана отчитались по ситуации с распространением гриппа и острых респираторных инфекций на территории республики.

По данным Роспотребнадзора, на прошлой неделе уровень заболеваемости в республике вырос на 4,1%

47,1% заболевших – дети до 14 лет.

В циркуляции отмечается снижение доли положительных находок вирусов гриппа.

Ранее сообщали, что среди вирусов гриппа в этом сезоне доминирует штамм А(H3N2) – так называемый гонконгский грипп.

Этот штамм гриппа впервые зафиксировали в 1968 году в Гонконге, он быстро распространился по всему миру, вызвав пандемию, которая унесла около миллиона жизней. Примечателен быстрым ухудшением состояния, резким повышением температуры до 39°-40°, ломотой в теле, мышцах и суставах, головной болью, слабостью.

