В Башкортостане количество фальшивых банкнот за 5 лет сократилось в 12 раз

Всего в 2025 году в банковской системе Башкортостана были выявлены 53 фальшивые купюры. Это на 20% меньше, чем в 2024 году, а на пятилетнем горизонте число подделок снизилось почти в 12 раз.

Как обычно, преобладают банкноты крупных номиналов. Три четверти обнаруженных в прошлом году подделок составляют пятитысячные купюры – 39 штук, все старых модификаций.

Также выявлено девять фальшивых тысячерублевых банкнот, по две – номиналами 2000 и 500 рублей и одна 50-рублевая. Кроме того, изъято восемь фальшивых иностранных купюр: семь единиц долларов США и одна – евро.

Сокращение количества поддельных денег в Центробанке связывают с совершенствованием защитного комплекса банкнот, а также ростом доли безналичных расчетов.