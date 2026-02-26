Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Башкортостане количество фальшивых банкнот за 5 лет сократилось в 12 раз

Отделение Нацбанка России по республике Башкортостан опубликовало отчет о количестве выявленных фальшивых денег за 2025 год.

Всего в 2025 году в банковской системе Башкортостана были выявлены 53 фальшивые купюры. Это на 20% меньше, чем в 2024 году, а на пятилетнем горизонте число подделок снизилось почти в 12 раз.

Как обычно, преобладают банкноты крупных номиналов. Три четверти обнаруженных в прошлом году подделок составляют пятитысячные купюры – 39 штук, все старых модификаций.

Также выявлено девять фальшивых тысячерублевых банкнот, по две – номиналами 2000 и 500 рублей и одна 50-рублевая. Кроме того, изъято восемь фальшивых иностранных купюр: семь единиц долларов США и одна – евро.

Сокращение количества поддельных денег в Центробанке связывают с совершенствованием защитного комплекса банкнот, а также ростом доли безналичных расчетов.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: