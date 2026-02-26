Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В Башкортостане бухгалтер отдела МВД похитила более 22 млн рублей

Салаватский межрайонный суд республики Башкортостан рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего бухгалтера отдела МВД России по Салаватскому району.

Подсудимая, занимая должность главного бухгалтера в период с 2019 по 2023 годы, необоснованно увеличивала и начисляла заработную плату себе и своим знакомым, которые фактически не являлись сотрудниками ОМВД России по Салаватскому району и не работали. Ущерб составил более 22 млн рублей.

На судебном заседании подсудимая вину признала.

Приговором суда она признана виновной в части четвертой статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере), ей назначено наказание в виде лишения свободы на пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 200 тыс. рублей и с лишением права занимать должности в государственных и муниципальных органах и учреждениях на два года.

Осужденной предоставлена отсрочка отбывания наказания в виде лишения свободы до достижения ребенком 14-летнего возраста.

Также с нее взыскали сумму ущерба – более 22 млн рублей.

