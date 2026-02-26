Уфа отправила 11 конфискованных у нарушителей автомобилей в зону СВО

Партия насчитывает 11 автомобилей, в том числе две «Нивы», Skoda Octavia и Renault Sandero.

Отправили нашим ребятам, в зону СВО, 11 автомобилей. Это машины, изъятые у собственников по решению судебных органов за грубые нарушения.

Уверен, что переданная сегодня техника будет служить надежно и долго, помогая выполнять поставленные задачи», – сообщил мэр.