Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Уфа отправила 11 конфискованных у нарушителей автомобилей в зону СВО

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев сообщил об отправке на фронт новой партии автомобилей, конфискованных у местных жителей за пьяную езду или другие серьезные нарушения.

Фото: gaadiwaadi.com

Партия насчитывает 11 автомобилей, в том числе две «Нивы», Skoda Octavia и Renault Sandero.

Отправили нашим ребятам, в зону СВО, 11 автомобилей. Это машины, изъятые у собственников по решению судебных органов за грубые нарушения.

Уверен, что переданная сегодня техника будет служить надежно и долго, помогая выполнять поставленные задачи», – сообщил мэр.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: