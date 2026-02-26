В Башкортостане изменится порядок прохождения психиатра для работников

Прохождение психиатрического освидетельствования требуется для сотрудников, задействованных на отдельных видах работ – например, связанных с управлением транспортом, опасными условиями труда, ношением оружия и так далее.
Согласно новому приказу Минздрава РФ, с первого марта 2026 правила психиатрического освидетельствования работников изменятся.
Теперь психосвидетельствование будет проводить не просто врачебная комиссия, а комиссия врачей-психиатров и исключительно на основании направления, выданного работодателем или его уполномоченным представителем.
Также работодатель будет обязан направить работника на освидетельствование, если в ходе обязательного медосмотра у него выявили признаки психического расстройства.
