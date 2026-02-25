Уфе открыли памятник архитектору Черниковска Маргарите Куприяновой

Разговоры о необходимости установки памятника женщине, создавшей облик сегодняшней Черниковки, начались уже давно, и вот сегодня, 25 февраля, глава администрации Уфы Ратмир Мавилев посетил церемонию его открытия.

«В непростое послевоенное время, в 30 лет став главным архитектором Черниковска, Маргарита Николаевна не просто строила здания. Она формировала душу целого района, создавая гармоничные пространства. Дома на Первомайской, "восьмиэтажки", уютные дворики, продуманная застройка, Парк Победы - все это ее наследие.

Пусть этот памятник станет напоминанием для каждого из нас: город создают люди. Искреннее спасибо всем, кто своим трудом, талантом и любовью к Уфе делал и делает наш город таким, каким мы его знаем и любим!» – написал мэр в соцсетях.

