В Башкортостане депутаты поддержали закон о честных ценниках в магазинах

Инициатива призвана решить проблему некорректных ценников на продукты. В парламенте пояснили, что сегодня в магазинах нередко можно наблюдать ситуацию, когда цены на один и тот же продукт разных марок представлены по-разному: за упаковку, за килограмм, за 100 граммов. Это сбивает покупателя с толку и затрудняет выбор.

Законопроект предлагает привести ценники к единообразию: документ предусматривает, что «в отношении продуктов питания одного типа в пределах одной торговой площадки цена указывается исходя из одинаковых показателей массы либо объема: за 1 кг или за 100 граммов, либо за 1 л или 100 мл».

«Прозрачность ценообразования – базовое право покупателя. Потребитель не должен быть заложником маркетинговых уловок, когда визуально дешевый товар по факту оказывается дороже аналога. Приведение цен к единому знаменателю исключит манипуляции с восприятием стоимости», – сказал спикер парламента Константин Толкачев.