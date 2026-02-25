Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Башкортостан в 2026 году потратит 9,2 млрд рублей на дороги и транспорт

Премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров на совещании обсудил с коллегами развитие транспорта и дорожного комплекса республики.

Фото опубликовал Андрей Назаров

По словам главы правительства, в 2026 году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» предусмотрено 9,2 млрд рублей.

На эти деньги отремонтируют более 185 км дорог и 15 мостов, купят 83 новых пассажирских автобуса.

Андрей Назаров поручил Минтрансу проработать круглогодичный рейс Уфа – Горно-Алтайск – Уфа.

Также он озвучил, что за прошлый год в нормативное состояние привели более 700 км дорог и 1260 погонных метров мостов. «Башавтотранс» перевез 125 млн пассажиров, почти 78 млн раз люди воспользовались картой «Алга».

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: