В Уфе подорожает проезд на трамваях и троллейбусах

С первого марта 2026 года стоимость проезда составит:

по карте – 34 рубля;

наличными или банковской картой в салоне – 41 рубль;

для школьников по ЕТК – 21 рубль;

провоз багажа – 24 рубля.

В мэрии города повышение тарифов объяснили экономическими реалиями: за последние полтора года выросли цены на электроэнергию, запчасти и обслуживание подвижного состава.

Также отметили, что в Перми, Челябинске, Казани, Екатеринбурге и Оренбурге проезд стоит дороже.