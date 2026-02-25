Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В Уфе подорожает проезд на трамваях и троллейбусах

Администрация Уфы предупреждает о повышении стоимости билетов на проезд в городском электротранспорте.

Фото: администрация Уфы

С первого марта 2026 года стоимость проезда составит: 

по карте – 34 рубля;

наличными или банковской картой в салоне – 41 рубль;

для школьников по ЕТК – 21 рубль;

провоз багажа – 24 рубля.

В мэрии города повышение тарифов объяснили экономическими реалиями: за последние полтора года выросли цены на электроэнергию, запчасти и обслуживание подвижного состава.

Также отметили, что в Перми, Челябинске, Казани, Екатеринбурге и Оренбурге проезд стоит дороже.

