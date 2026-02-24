В Уфе пройдет Фестиваль полезных игр

Фестиваль пройдет 25-26 апреля (с 10:00 до 18:00) на нескольких площадках:

– Конгресс-холл «Торатау» (Заки Валиди, 2);

– «Точка кипения – Уфа» (Заки Валиди, 32/2 – Уфимский кампус);

– «Мастерская инноваций» (Заки Валиди, 32/2 – Уфимский кампус).

Он включает соревнования, деловую и педагогическую программы, фиджитал-игры, косплей и партнерский квест.

На фестивале разработчики игр смогут показать свои проекты игрокам и экспертам и сделать следующий шаг в развитии – подать их в Акселератор и заручиться поддержкой.

Гости смогут поиграть в лучшие российские новинки, полетать на дронах и найти хобби, которое станет профессией, а также узнать о реальных образовательных и карьерных траекториях в геймдеве и смежных сферах.