В Уфе до конца февраля будут перекрывать Восточный выезд

Движение по платной дороге Восточный выезд будут перекрывать каждый день до 28 февраля 2026 года – с 0:00 до 5:00.

Движение будет перекрыто по всем направлениям. Въезды со стороны проспекта Салавата Юлаева, федеральной дороги М-5 «Урал» и вблизи села Федоровка будут закрыты.

Ограничения связаны с проведением монтажа конструкций элементов автоматизированных систем управления дорожным движением.