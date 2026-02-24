Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Лучшие строители Башкортостана соберутся в Уфе

С 25 по 27 февраля в Уфе на площадке выставочного комплекса «УФА Экспо» пройдут международная выставка-форум УралСтройИндустрия» и выставка «ПроНедвижимость».

Экспозиция «УралСтройИндустрии» охватывает все этапы строительства: от проектирования до отделки.

В прошлом году выставку посетили 7300 специалистов – представители строительно-монтажных компаний и строительных магазинов, архитекторы, проектировщики, девелоперы, риелторы и все, кто заинтересован в ремонте и строительстве.

В программе выставки этого года – многочисленные обучающие лекции, мастер-шоу, презентации современных строительных материалов и оборудования, конкурс профессионального мастерства «Мастер Урала».

За три дня на площадке форума состоятся более 30 мероприятий по знаковым направлениям отрасли, в том числе на тему цифровизации строительной отрасли, внедрению новых технологий и искусственного интеллекта, будут рассмотрены актуальные вопросы изменений в законодательстве, сохранения объектов культурного наследия и другие ключевые тематики.

