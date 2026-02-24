Лучшие строители Башкортостана соберутся в Уфе

Экспозиция «УралСтройИндустрии» охватывает все этапы строительства: от проектирования до отделки.

В прошлом году выставку посетили 7300 специалистов – представители строительно-монтажных компаний и строительных магазинов, архитекторы, проектировщики, девелоперы, риелторы и все, кто заинтересован в ремонте и строительстве.

В программе выставки этого года – многочисленные обучающие лекции, мастер-шоу, презентации современных строительных материалов и оборудования, конкурс профессионального мастерства «Мастер Урала».

За три дня на площадке форума состоятся более 30 мероприятий по знаковым направлениям отрасли, в том числе на тему цифровизации строительной отрасли, внедрению новых технологий и искусственного интеллекта, будут рассмотрены актуальные вопросы изменений в законодательстве, сохранения объектов культурного наследия и другие ключевые тематики.