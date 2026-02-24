В Уфе нетрезвый водитель врезался в памятник Мустаю Кариму

Сегодня, 24 февраля, рано утром сотрудники Госавтоинспекции Уфы выезжали по сообщению о ДТП на пересечении улиц Кирова и Мустая Карима.
В седьмом часу утра водитель 2004 года рождения, управляя автомобилем Subaru Forester, проехав пересечение улиц Кирова – Мустая Карима, врезался в гранитное ограждение памятника Мустаю Кариму.
В результате ДТП никто не пострадал. Водителю предложили пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, но он отказался.
Ранее он уже привлекался за пьяную езду и был лишен прав. Теперь ему грозит уголовное дело, крупный штраф и конфискация того, что осталось от автомобиля.
Комментарии (0)