В Уфе нетрезвый водитель врезался в памятник Мустаю Кариму

В седьмом часу утра водитель 2004 года рождения, управляя автомобилем Subaru Forester, проехав пересечение улиц Кирова – Мустая Карима, врезался в гранитное ограждение памятника Мустаю Кариму.

В результате ДТП никто не пострадал. Водителю предложили пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, но он отказался.

Ранее он уже привлекался за пьяную езду и был лишен прав. Теперь ему грозит уголовное дело, крупный штраф и конфискация того, что осталось от автомобиля.