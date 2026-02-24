В Башкортостане медведь напал на сноубордиста

Об этом в соцсетях сообщил министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин.

Сотрудники заповедника доставили пострадавшего в отделение скорой медпомощи в селе Инзер. Мужчина получил укушенные раны и ссадины. После оказания помощи он самостоятельно уехал домой.

Нападения медведей в Башкортостане – не редкость, каждый год фиксируют несколько подобных случаев. В прошлом году весной по крайней мере три человека, в том числе 70-летний пенсионер, получили серьезные травмы.