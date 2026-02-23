Провожаем зиму: погода в Уфе 24-27 февраля

По текущему прогнозу Гидрометцентра России, в Уфе эта неделя обойдется без осадков. Солнца обещают мало, а температура днем будет вполне комфортной для февраля.

Вторник, 24 февраля: до -8°, облачно, без осадков, в ночь на среду – -17°, без осадков.

Среда, 25 февраля: до -5°, облачно, без осадков, в ночь на четверг – -16°, без осадков.

Четверг, 26 февраля: до -5°, облачно с прояснениями, без осадков, в ночь на пятницу – -15°, без осадков.

Пятница, 27 февраля: до -7°, облачно, без осадков, в ночь на субботу – -13°, без осадков.