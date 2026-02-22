Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В Уфе ищут инвестора для создания фудкорта в Усадьбе Лузиновых

Дом Лузиновых находится в самом начале улицы Октябрьской Революции со стороны Воровского. Его владелицей была Екатерина Лузинова, жена богатого свияжского купца Петра Лузинова, в нем же Петр Петрович в конце 19 века скупал продукцию у пекарей и производителей пшеницы, гречки, овса и ржи.

На сайте Корпорации развития Башкортостана появилось объявление: ищут инвестора для реконструкции дома Лузиновых с его переоборудованием под гастрономическое пространство по типу фудкорта.

Объем инвестиций оценивается в 247,4 млн рублей, простой срок окупаемости – в 7,4 года.

Из преимуществ — выгодное географическое и логистическое положение, наличие «одного окна» по сопровождению инвесторов, система мер государственной поддержки для инвесторов, высокий туристический трафик, развитие гастрономического туризма.

