В Уфе ищут инвестора для создания фудкорта в Усадьбе Лузиновых

На сайте Корпорации развития Башкортостана появилось объявление: ищут инвестора для реконструкции дома Лузиновых с его переоборудованием под гастрономическое пространство по типу фудкорта.

Объем инвестиций оценивается в 247,4 млн рублей, простой срок окупаемости – в 7,4 года.

Из преимуществ — выгодное географическое и логистическое положение, наличие «одного окна» по сопровождению инвесторов, система мер государственной поддержки для инвесторов, высокий туристический трафик, развитие гастрономического туризма.