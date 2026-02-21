Стало известно, сколько уфимцы потратят на подарки к 23 февраля в 2026 году

Согласно результатам опроса, женщины чаще всего поздравляют мужей, отцов и сыновей, мужчины – отцов. 28% женщин и 59% мужчин не планируют в этом году дарить кому-либо подарки на 23 февраля.

Женщины дарят чаще, но их бюджет на 23 февраля меньше мужского: 4300 против 5000 рублей в среднем соответственно. Среднестатистический россиянин потратит на подарки 4600 рублей – это на 600 рублей больше, чем в прошлом году.

Самый большой подарочный бюджет среди мегаполисов – в Москве и Санкт-Петербурге: 5300 и 4900 рублей соответственно. В Красноярске и Екатеринбурге на поздравления потратят в среднем 4700 рублей, в Краснодаре и Ростове-на-Дону – по 4600 рублей.

Уфа со средним подарочным бюджетом в 3800 рублей среди представленных городов в нижней трети списка. В прошлом году жители города были готовы потратить в среднем на 700 рублей меньше.