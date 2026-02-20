В Уфе появился «умный» пешеходный переход

Об этом в соцсетях сообщил глава администрации города Ратмир Мавлиев.

Переход установили на улице Советской. Смарт-камеры распознают человека или группу людей, приближающихся к переходу. Система мгновенно подсвечивает подходы, проецирует яркую голографическую разметку прямо на асфальт и включает табло с надписью: «Пропусти пешехода!» Дополнительно голосовое оповещение напоминает о правилах безопасного перехода.

Комплекс также следит за неправильной парковкой. Если автомобиль припаркуется ближе пяти метров от перехода, система немедленно оповестит водителя о нарушении. Это поможет избежать штрафов и, что главное, не создаст опасной ситуации для пешеходов.

Если эксперимент окажется удачным, в будущем такие цифровые решения могут масштабировать на всю территорию города.