В Уфе появился «умный» пешеходный переход

В рамках пилотного проекта в Уфе установили интеллектуальный проекционный пешеходный переход, основанный на нейросетевой видеоаналитике.

Об этом в соцсетях сообщил глава администрации города Ратмир Мавлиев.

Переход установили на улице Советской. Смарт-камеры распознают человека или группу людей, приближающихся к переходу. Система мгновенно подсвечивает подходы, проецирует яркую голографическую разметку прямо на асфальт и включает табло с надписью: «Пропусти пешехода!» Дополнительно голосовое оповещение напоминает о правилах безопасного перехода.

Комплекс также следит за неправильной парковкой. Если автомобиль припаркуется ближе пяти метров от перехода, система немедленно оповестит водителя о нарушении. Это поможет избежать штрафов и, что главное, не создаст опасной ситуации для пешеходов.

Если эксперимент окажется удачным, в будущем такие цифровые решения могут масштабировать на всю территорию города.

