Синоптики рассказали, какой будет погода в Башкортостане в предстоящие длинные выходные

Как сообщает Башгидромет, в выходные дни через территорию республики сместится холодный фронт. Температура воздуха начнет понижаться ночью от -8°, -13° до -12°, -17°, при прояснениях до -22°, днем от -5°, -10° до -7°, -12°. Интенсивность атмосферных явлений уменьшится. Умеренный снег, метель при усилении ветра до 18 м/с, на отдельных участках дорог снежные заносы сохранятся ночью 21 февраля.

В праздничный день, 23 февраля, на периферии «сибирского» антициклона ожидается умеренно морозная погода с температурой воздуха ночью -15°, -20°, при прояснениях -21°, -26°, днем -7°, -12°, в горных районах до -2°. Небольшой снег пройдет лишь в отдельных районах республики.

В Уфе, по текущему прогнозу Гидрометцентра России, ожидается небольшой снег в субботу и воскресенья, в ближайшие дни температура не поднимется выше -5° днем и не опустится ниже -17° ночью.