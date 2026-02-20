Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В Башкортостане объем производства пищевых продуктов вырос на 25%

Сегодня, 20 февраля, министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов, выступая на заседании Совета по развитию промышленности Башкортостана, отчитался о состоянии пищепрома региона.

pravitelstvorb.ru

По итогам 2025 года объем производства пищевых продуктов и напитков в Башкортостане составил 233,7 млрд рублей, рост к 2024 году – почти 25%.

За прошлый год предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности республики произвели почти три млн тонн готовых продуктов.

Сегодня в Башкортостане работает более 1000 предприятий, производящих продукты питания и напитки. Производство мяса в 2025 году выросло на 16%, полуфабрикатов мясных – на 14%, консервов мясных – на 88%, сливочного масла – на 22,5%, сыров – на 28%, хлебобулочных изделий – на 18%, муки – на 10%, сахара – на 7%, макаронных изделий – на 12%.

