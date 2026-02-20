В Башкортостане запустили новое производство за 1,2 млрд рублей

На площадке особой экономической зоны «Алга», в индустриальном парке «Уфимский» открылся завод по производству гофротары.
Компания «Добрый картон» построила его за 2,5 года, инвестор вложил 1,2 млрд рублей. Проект подразумевает создание 50 новых рабочих мест.
Об этом сегодня, 20 февраля, сообщили в рамках заседания Совета по развитию промышленности республики под председательством главы региона Радия Хабирова – первого в 2026 году.
«Нам приходится работать в чрезвычайно сложное время. Чтобы промышленность развивалась, нужно усиливать меры поддержки. Мы продолжим укреплять инфраструктуру – строить промышленные площадки, индустриальные и технопарки, создавать кластеры. Будем формировать условия для того, чтобы предприятия республики могли получать необходимую помощь, в том числе во взаимодействии с нашими федеральными коллегами из Минпромторга и ФРП.
Еще один важный вопрос – обеспечение промышленности высококвалифицированными кадрами. Наша система среднего профессионального образования – одна из самых сильных в стране. Мы много ресурсов и энергии вкладываем в ее развитие, и сегодня именно колледжи подставляют нам свое плечо.
Будем двигаться дальше. Уверен, что задачи, которые стоят перед нами, мы обязательно выполним», – прокомментировал Радий Хабиров запуск производства.
Комментарии (0)