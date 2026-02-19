В Башкортостане продолжается рост цен на бензин

По состоянию на 16 февраля 2026 года цены в Башкортостане составляли:

– бензин в среднем – 63,46 рубля за литр (+0,06 рубля за неделю);

– АИ-92 – 60,89 рубля за литр (+0,05 рубля);

– АИ-95 – 65,67 рубля за литр (+0,07 рубля);

– АИ-98 и выше – 89,12 рубля за литр (+0,08 рубля);

– дизельное топливо – 74,69 рубля за литр (+0,02 рубля).

Средняя цена на бензин в Башкортостане остается ниже средней по ПФО (63,86 рубля за литр) и по России (65,85 рубля за литр).