Уфимцев приглашают на обсуждение Генплана города до 2042 года

Сегодня, 18 февраля, на 60 заседании горсовета Уфы депутаты назначили проведение общественных обсуждений по внесению изменений в Генеральный план Уфы до 2042 года.
Изменения направлены на комплексное развитие города, уточнение границ функциональных зон, а также на учет объектов республиканского и местного значения.
Общественные обсуждения пройдут с 20 февраля по 20 марта 2026 года.
Все информационные материалы будут размещены на специальной экспозиции, которая откроется 27 февраля и продлится до 11 марта.
Экспозиция разместится в главном управлении архитектуры и градостроительства администрации Уфы по адресу: Российская, 50.
Посмотреть ее можно будет ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00. Кроме того, материалы будут представлены на информационных стендах в администрациях всех районов Уфы.
Все желающие жители смогут внести свои предложения по изменению плана. Сделать это можно несколькими способами:
- через портал discuss.ufacity.info;
- по электронной почте uaig@ufanet.ru;
- письменно в адрес главного управления архитектуры и градостроительства администрации Уфы;
- через книгу учета посетителей экспозиции.
