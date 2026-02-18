Уфимцев приглашают на обсуждение Генплана города до 2042 года

Изменения направлены на комплексное развитие города, уточнение границ функциональных зон, а также на учет объектов республиканского и местного значения.

Общественные обсуждения пройдут с 20 февраля по 20 марта 2026 года.

Все информационные материалы будут размещены на специальной экспозиции, которая откроется 27 февраля и продлится до 11 марта.

Экспозиция разместится в главном управлении архитектуры и градостроительства администрации Уфы по адресу: Российская, 50.

Посмотреть ее можно будет ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00. Кроме того, материалы будут представлены на информационных стендах в администрациях всех районов Уфы.

Все желающие жители смогут внести свои предложения по изменению плана. Сделать это можно несколькими способами: