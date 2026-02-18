Потребительский спрос в Башкортостане растет, несмотря на кризис

«РИА Рейтинг» опубликовало рейтинг регионов РФ по уровню потребительского спроса. В нем учитывались средние потребительские траты населения в прошлом году.
Первую строчку рейтинга занял Чукотский АО: за год потребительский спрос в этом регионе вырос сразу на 13,86%.
Следом идут Магаданская область (10,15%) и Удмуртия (9,22%).
Башкортостан по уровню прироста потребительского спроса занял 33 место: за год он изменился на 3,67%. Средний прирост по стране – 2,93%.
В среднем каждый житель региона в месяц тратит 45,4 тыс. рублей. В среднем по стране этот показатель выше: 48,8 тыс. рублей.
