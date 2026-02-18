Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Ратмир Мавлиев: «Опасения скептиков, что после юбилея развитие Уфы остановится, не подтвердились»

Сегодня, 18 февраля, глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев выступил на заседании Горсовета, где представил отчет о проделанной в 2025 году работе.

Фото опубликовал Ратмир Мавлиев

«Мы выполнили все социальные обязательства и сформировали сбалансированный бездефицитный бюджет, сохранив финансирование ключевых направлений.

Запланировали новые городские программы. Продолжили строительство важных инфраструктурных объектов, благоустройство территорий. Укрепили международные и межмуниципальные связи. Реализовали ряд важных социальных инициатив.

Впереди еще больше вызовов и возможностей. Мы определили для себя ключевые приоритеты развития. Наша стратегия "Уфа – 4П": пространство постоянных позитивных перемен. Это не просто слова. Это наше обязательство перед каждым уфимцем. Вместе мы – сила!» – заявил Мавлиев.

