Радий Хабиров озвучил планы по развитию Уфы в 2026 году

Глава Башкортостана Радий Хабиров принял участие в заседании горсовета Уфы: подводили итоги работы в прошлом году и наметили задачи на этот.
«В 2026-м мы продолжим делать все для победы – я говорил об этом в своем послании Государственному Собранию, повторяю и сегодня.
Будем обновлять и укреплять социальную инфраструктуру – ремонтировать поликлиники, строить школы, детские сады и спортивные учреждения. Вместе с командой города мы будем и дальше приводить в порядок жилищный фонд и дороги, решать вопросы транспорта, экологии, благоустраивать общественные территории.
Уфа – сердце Башкортостана. От того, как развивается наша столица, во многом зависит движение вперед всей республики», – заявил глава региона.
