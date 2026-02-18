Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Радий Хабиров озвучил планы по развитию Уфы в 2026 году

Глава Башкортостана Радий Хабиров принял участие в заседании горсовета Уфы: подводили итоги работы в прошлом году и наметили задачи на этот.

Фото опубликовал Радий Хабиров

«В 2026-м мы продолжим делать все для победы – я говорил об этом в своем послании Государственному Собранию, повторяю и сегодня.

Будем обновлять и укреплять социальную инфраструктуру – ремонтировать поликлиники, строить школы, детские сады и спортивные учреждения. Вместе с командой города мы будем и дальше приводить в порядок жилищный фонд и дороги, решать вопросы транспорта, экологии, благоустраивать общественные территории.

Уфа – сердце Башкортостана. От того, как развивается наша столица, во многом зависит движение вперед всей республики», – заявил глава региона.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: