Радий Хабиров озвучил планы по развитию Уфы в 2026 году

«В 2026-м мы продолжим делать все для победы – я говорил об этом в своем послании Государственному Собранию, повторяю и сегодня.

Будем обновлять и укреплять социальную инфраструктуру – ремонтировать поликлиники, строить школы, детские сады и спортивные учреждения. Вместе с командой города мы будем и дальше приводить в порядок жилищный фонд и дороги, решать вопросы транспорта, экологии, благоустраивать общественные территории.

Уфа – сердце Башкортостана. От того, как развивается наша столица, во многом зависит движение вперед всей республики», – заявил глава региона.