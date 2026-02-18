Ленара Иванова покинула пост главы Минтруда Башкортостана

Глава Башкортостана Радий Хабиров подтвердил, что Ленара Иванова переходит на работу в Госсобрание и займется законотворческой деятельностью.

«Каждое утро, заходя в свой кабинет, я благодарила Бога за работу, которая дает возможность облегчить жизнь людей. Все эти 15 лет и 100 дней я старалась изо всех сил. Я боролась, иногда, быть может, слишком эмоционально. Но понимала, что за каждой цифрой, каждым вопросом стоит качество жизни конкретного человека. На самом деле сделано немало. Счет на табло, результаты есть: нас видят, уважают и поддерживают на федеральном уровне.

Мне не стыдно уходить, я оставляю работоспособную сильную команду, способную справиться с любыми самыми сложными задачами.

Да, хочу попросить у всех прощения, если что-то было не так. Всем нравиться невозможно, да и отрасль у нас, я бы сказала, как минное поле, есть еще ряд нерешенных проблем. Поэтому я от всей души желаю дальнейшего развития социалке с вашей помощью!» – написала Иванова в соцсетях, поблагодарив всех за сотрудничество.