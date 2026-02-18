«Башспирт» первым в России получил веганский сертификат на алкоголь

Об этом ТАСС сообщили в Роскачестве.

«Орган по сертификации "Роскачество – Веган" выдал первый сертификат на алкогольную продукцию, бальзамы и уксус. Его получило предприятие из Республики Башкортостан АО "Башспиртпром"», – цитирует агентство АНО.

«Башспирт» входит в топ-5 производителей крепкого алкоголя в России. Продукция представлена в 89 регионах страны.

Это первый производитель в регионе, подтвердивший соответствие его продукции ГОСТ, который устанавливает строгие критерии к процессам производства пищевых продуктов, благодаря чему исключаются примеси животных компонентов даже на молекулярном уровне.