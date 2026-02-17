Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В Башкортостане могут измениться требования к организаторам массовых мероприятий

Депутаты Госсобрания Башкортостана на ближайшем заседании рассмотрят в первом чтении поправки в закон о культуре.

Как сообщили в парламенте, законопроект касается обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при организации и проведении зрелищных мероприятий.

На организатора возлагается обязанность заранее уведомлять орган внутренних дел и муниципалитет о планируемом мероприятии – его тематике, времени и месте проведения, примерном количестве посетителей и мерах по обеспечению безопасности.

Сведения должны быть предоставлены не позднее чем за десять дней до дня проведения мероприятия или же незамедлительно – если такая информация появилась в более короткий срок. Организатор зрелищ и правообладатель помещения или территории, где проводится мероприятие, обязаны обеспечить охрану и антитеррористическую защиту.

