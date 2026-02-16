Башстат назвал топ-5 наиболее подешевевших за неделю продуктов в Башкортостане

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали овощи: морковь (3,11%), лук (2,78%), огурцы (1,7%), картофель (1,36%) и капуста (1,14%).

Также поднялись цены на вермишель (1,15%), фруктовые детские консервы (1,03%), яблоки (0,56%) и яйца (0,49%).

На некоторые продукты цены за этот период, наоборот, снизились. Сильнее всего подешевели свекла (1,75%), бананы (1,09%), пшено (0,89%), свинина (0,66%) и курятина (0,58%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.