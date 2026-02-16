В Уфе за выходные задержали 29 нетрезвых водителей

Всего за эти два выходных дня на территории Уфы было зарегистрировано 57 ДТП. Пострадал один человек.

В частности, в субботу, 14 февраля, в Кировском районе около 13:00 31-летний водитель Peugeot при повороте на Карла Маркса врезался во встречный Kia Rio под управлением 62-летнего водителя. В результате ДТП 27-летняя пассажирка Peugeot с травмами доставлена в больницу, после оказания медицинской помощи отпущена.

Пресечено 930 нарушений ПДД. Чаще всего это были непристегнутые водители и пассажиры (78), а также водители, перевозившие детей с нарушением правил (49) и не уступавшие дорогу пешеходам (76).

Кроме того, оштрафовали 65 пешеходов-нарушителей.

Задержали 29 водителей в состоянии опьянения, еще 15 отказались от прохождения медицинского освидетельствования.