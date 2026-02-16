В Башкортостане следующая рабочая неделя будет сокращенной

23 февраля в России традиционно празднуют День защитника Отечества, поэтому последняя рабочая неделя месяца для всех жителей Башкортостана будет сокращенной.

В этом году праздник выпадает на понедельник, поэтому нерабочими будут дни 21, 22 и 23 февраля. Сокращенных рабочих дней не будет.

Соответственно, последняя рабочая неделя февраля сократится до четырех дней (со вторника, 24 февраля, по пятницу, 27 февраля, включительно).